В Эстонии резко раскритиковали идею признать РПЦ террористической организацией

Глава Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт заявил, что священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) и прихожан неправомерно называть террористами, после заявления главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о намерении предложить властям страны признать РПЦ террористической организацией. Слова Кылварта приводит ERR.

«Правильно ли мы понимаем, что террористической организацией признается местная русская православная церковь? Это означает, что монахини Пюхтицкого монастыря, тысячи прихожан и все священнослужители Русской православной церкви становятся террористами. Естественно, такой сигнал обществу и церкви, на мой взгляд, не продуман и неправомерен», — подчеркнул он.

12 апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать РПЦ террористической организацией.

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) при этом утверждает, что ЭПЦ не находится в прямом подчинении московской патриархии и не может нести ответственность за звучащие в России высказывания по поводу происходящего на Украине.

ERR писал, что эстонская церковь, по сути, отвергла требование Ляэнеметса выйти из подчинения Московского патриархата.

Ранее патриарх Кирилл призвал живущих в России иностранцев уважать ее культуру и веру.