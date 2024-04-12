Патриарх Кирилл призвал живущих в России иностранцев уважать ее культуру и веру

Россия ожидает безусловного уважения к своей культуре и вере от гостей из Таджикистана, подобно тому, как это уважение всегда было основой присутствия Русской православной церкви на территории республики. Об этом заявил патриарх Кирилл в своем приветствии участникам Международных Иоанновских чтений, стартовавших в Душанбе.

Глава РПЦ ответил, что культуры народов России и Таджикистана построены на фундаменте непреходящих духовно-нравственных ценностей, принципов мира и добрососедства.

Патриарх подчеркнул, что взаимодействие РПЦ и мусульманской общины приобретает большую значимость в связи с тем, что сейчас существуют попытки посеять рознь между двумя странами. По словам священнослужителя, происходит это под прикрытием религиозных лозунгов.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что религиозные лидеры призваны к недвусмысленному осуждению террористов, не должны позволять использовать веру как оружие.

Душанбинская епархия РПЦ проводит 12 апреля шестые Международные Иоанновские чтения на площадке Российско-Таджикского (Славянского) университета.

Ранее патриарх Кирилл призвал мигрантов выучить русский язык и традиции России.