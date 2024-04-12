Небензя заявил о способности Украины выполнить требования РФ без ущерба для себя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина способна выполнить требования российской стороны без ущерба для своего суверенитета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности», — сообщил дипломат.

По словам Небензи, если бы власти Украины хотели мира, то давно бы смогли его достичь.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 11 апреля в очередной раз огласил позицию России о готовности к переговорам с Украиной. Песков также добавил, что обсуждать предложение Лукашенко по участию белорусской стороны в переговорах, пока еще преждевременно.

11 апреля российский лидер заявил, что страна готова к конструктивным переговорам по решению вопроса на Украине. Однако, по его словам, Россия при этом не позволит навязывать позиции, которые не основаны на сегодняшних реалиях.

Ранее Путин счел «паноптикумом» саммит по Украине в Швейцарии.