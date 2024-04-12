Лукашенко считает, что французы не придут на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Франция не собирается отправлять свои войска на Украину для участия в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Французы будут защищать Украину. Слушайте, смех. Это все разговоры, никакие французы туда не полезут и никто там защищать их (украинцев. — «Газета.Ru») не будет», — заявил Лукашенко.

По его словам, его и президента РФ Владимира Путина «пытаются запугать».

До этого сообщалось, что Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Кремле, заявил, что необходимости участия Вооруженных сил Белоруссии в боевых действиях нет и не будет. Журналисты его спросили, как он оценивает вероятность того, что Белоруссии придется вступить в боевые действия.

По его словам, России «сейчас нужна такая Беларусь — мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело». При этом он добавил, что не будет рассказывать журналистам в деталях о том, «чем мы занимаемся и так далее».

Также Лукашенко заявил, что призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной идут на пользу Североатлантическому альянсу (НАТО). По его словам, в западных странах делают все, чтобы втянуть Белоруссию «в войну с Украиной».

Ранее Лукашенко рассказал о главной теме переговоров с Путиным в Кремле.