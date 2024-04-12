Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко считает, что французы не придут на Украину

Лукашенко заявил, что армия Франции не будет защищать Украину

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Франция не собирается отправлять свои войска на Украину для участия в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Французы будут защищать Украину. Слушайте, смех. Это все разговоры, никакие французы туда не полезут и никто там защищать их (украинцев. — «Газета.Ru») не будет», — заявил Лукашенко.

По его словам, его и президента РФ Владимира Путина «пытаются запугать».

До этого сообщалось, что Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Кремле, заявил, что необходимости участия Вооруженных сил Белоруссии в боевых действиях нет и не будет. Журналисты его спросили, как он оценивает вероятность того, что Белоруссии придется вступить в боевые действия.

По его словам, России «сейчас нужна такая Беларусь — мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело». При этом он добавил, что не будет рассказывать журналистам в деталях о том, «чем мы занимаемся и так далее».

Также Лукашенко заявил, что призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной идут на пользу Североатлантическому альянсу (НАТО). По его словам, в западных странах делают все, чтобы втянуть Белоруссию «в войну с Украиной».

Ранее Лукашенко рассказал о главной теме переговоров с Путиным в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами