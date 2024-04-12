Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бельгия начала расследование якобы вмешательства РФ в европейские выборы

В Бельгии начали расследование «вмешательства» РФ в выборы в Европарламент

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил о начале расследования предполагаемого вмешательства России в Европейский парламент, которые пройдут в июне, он утверждает, что разведывательная служба Бельгии подтвердила существование «сети» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), якобы пытающейся подорвать поддержку Украины со стороны ЕС. Слова премьера Бельгии приводит газета Washington Post.

«Бельгийские спецслужбы подтвердили существование пророссийских сетей вмешательства, действующих в нескольких европейских странах, а также здесь, в Бельгии», — заявил премьер.

По его словам, расследование показало, что к членам Европейского парламента обращались и предлагали деньги на продвижение пророссийской позиции.

В конце марта председателя движения «Другая Украина» Виктора Медведчука обвинили в подкупе европейских политиков в преддверии выборов в Европарламент.

В среду, 27 марта, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна ввела санкции против Виктора Медведчука, компании Voice of Europe и продюсера Артема Марчевского. По его словам, председатель движения «Другая Украина» руководил «несколькими операциями влияния или сетями [по воздействию с целью распространения российского влияния] из РФ» и связан с Кремлем.

Ранее Песков заявил о продолжающихся попытках внешнего вмешательства в дела РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами