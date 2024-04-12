Бельгия начала расследование якобы вмешательства РФ в европейские выборы

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил о начале расследования предполагаемого вмешательства России в Европейский парламент, которые пройдут в июне, он утверждает, что разведывательная служба Бельгии подтвердила существование «сети» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), якобы пытающейся подорвать поддержку Украины со стороны ЕС. Слова премьера Бельгии приводит газета Washington Post.

«Бельгийские спецслужбы подтвердили существование пророссийских сетей вмешательства, действующих в нескольких европейских странах, а также здесь, в Бельгии», — заявил премьер.

По его словам, расследование показало, что к членам Европейского парламента обращались и предлагали деньги на продвижение пророссийской позиции.

В конце марта председателя движения «Другая Украина» Виктора Медведчука обвинили в подкупе европейских политиков в преддверии выборов в Европарламент.

В среду, 27 марта, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна ввела санкции против Виктора Медведчука, компании Voice of Europe и продюсера Артема Марчевского. По его словам, председатель движения «Другая Украина» руководил «несколькими операциями влияния или сетями [по воздействию с целью распространения российского влияния] из РФ» и связан с Кремлем.

Ранее Песков заявил о продолжающихся попытках внешнего вмешательства в дела РФ.