Песков заявил о продолжающихся попытках внешнего вмешательства в дела РФ

Попытки западных государств вмешаться во внутренние дела РФ не ослабевают, однако страна научилась им противостоять. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты попросили представителя российского президента прокомментировать недавнее высказывание председателя комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны Василия Пискарева. До этого он предупредил, что Запад может усилить попытки вмешательства в дела государства в связи с приближающейся инаугурацией президента.

При этом Песков подчеркнул, что в настоящее время власти страны прилагают максимум усилий для обеспечения ее безопасности. Это касается всех сфер жизни государства, уточнил он.

«Попытки вмешательства в наши дела не ослабевают. Такие символически значимые мероприятия как инаугурация [президента] рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток дестабилизации обстановки в России», — сказал пресс-секретарь Кремля.

В то же время он обратил внимание, что российские граждане все вместе научились противостоять подобным угрозам.

12 апреля Пискарев сообщил, что тема выборов российского президента прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников. В связи с этим Москва в ближайшее время ожидает новых попыток вмешаться во внутренние дела страны и провокаций со стороны западных держав, рассказал парламентарий.

Ранее посол призвал США не давать советы РФ.