В Кремле не увидели готовности Украины к переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возвращении проекта стамбульского договора с Украиной, о котором Владимир Путин говорил с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам Пескова, российский лидер подтвердил готовность к переговорам, в которых можно опираться на стамбульский проект, однако за два года многое изменилось.

«У нас в конституции записаны новые субъекты, чего не было два года назад. Есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но это могло бы быть неким базисом для начала переговоров.

Ну и как вы отметили, вчера говорилось что попытки проводить форумы в поисках урегулирования без участия России вряд ли можно считать рациональными», — сказал Песков.

Также он добавил, что в Кремле не видят готовности Украины к переговорам.

В начале марта журналисты WSJ опубликовали условия мирного соглашения, которое обсуждали Россия и Украина в апреле 2022 года в Стамбуле. Согласно основным положениям, от Киева требовали обязательства быть нейтральным государством, не участвующим в военных блоках, ограничить численность своей армии и оставить Крым под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В июле 2023 года Путин отмечал, что Россия считала проект стамбульского соглашения с Украиной «в целом приемлемым». Глава государства обратил тогда внимание, что в документе очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины, однако проект в итоге выбросили «в мусорное ведро».

Ранее Путин счел «паноптикумом» саммит по Украине в Швейцарии.