На Украине уволили первого замминистра иностранных дел

Правительство Украины уволило первого заместителя министра иностранных дел страны Николая Точицкого. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Законодатель отметил, что на пост заместителя главы внешнеполитического ведомства был назначен Андрей Сибига. До этого он занимал должность заместителя руководителя офиса президента.

«Только что кабинет министров уволил с должности первого заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого», — написал парламентарий.

Депутат уточнил, что в ближайшее время глава государства должен подписать указ о назначении Николая Точицкого на новую должность. Ожидается, что он станет новым заместителем руководителя офиса президента.

По мнению Гончаренко, подобные кадровые перестановки можно расценивать как «опасный звоночек» для главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы. Еще в марте на Украине начали распространяться слухи о его скорой замене на Андрея Сибигу.

8 апреля в Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады Александра Дубинского появилась публикация, в которой говорилось о планах украинского руководства уволить министра внутренних дел страны Игоря Клименко. В сообщении подчеркивалось, что на этот пост могут назначить действующего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Ранее журналисты рассказали о влиянии перестановок в окружении президента Украины Владимира Зеленского на внутриполитическую ситуацию в стране.