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Захарова высказалась о намерении Эстонии признать РПЦ террористической организацией

Захарова: у министра внутренних дел Эстонии есть признаки душевного нездоровья

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса предложить признать в стране Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией, заявив, что у эстонского министра есть признаки душевного нездоровья. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Все признаки душевного нездоровья налицо», — подчеркнула она.

До этого Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать Русскую православную церковь террористической организацией.

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) при этом утверждал, что ЭПЦ не находится в прямом подчинении московской патриархии и не может нести ответственность за звучащие в России высказывания по поводу происходящего на Украине.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

Ранее митрополит РПЦ заявил, что продолжит руководить паствой даже при депортации из Эстонии.

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