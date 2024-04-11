Боррель потребовал от стран ЕС «смелых решений» по Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ждет «смелых решений» по Украине от глав стран Европейского союза (ЕС). Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Одними словами Путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины», — говорится в публикации.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз «многое делает» для помощи Киеву, отметив поддержку оборонной промышленности «для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе».

«Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым», — написал он.

До этого Боррель после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вновь обратился к странам ЕС с просьбой поискать возможность поставить дополнительные системы ПВО и боеприпасы для ВСУ.

Ранее в США не исключили коллапса ВСУ в ближайшие месяцы.