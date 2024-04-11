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Боррель потребовал от стран ЕС «смелых решений» по Украине

Боррель призвал страны Евросоюза к смелым решениям по поддержке Украины

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ждет «смелых решений» по Украине от глав стран Европейского союза (ЕС). Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Одними словами Путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины», — говорится в публикации.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз «многое делает» для помощи Киеву, отметив поддержку оборонной промышленности «для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе».

«Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым», — написал он.

До этого Боррель после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вновь обратился к странам ЕС с просьбой поискать возможность поставить дополнительные системы ПВО и боеприпасы для ВСУ.

Ранее в США не исключили коллапса ВСУ в ближайшие месяцы.

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