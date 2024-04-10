В НАТО заявили, что силы РФ пятикратно превосходят ВСУ по боеприпасам

Командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США заявил, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами.

«Дефицит артиллерийских боеприпасов у Украины уже один к пяти по сравнению тем, что есть у русских», — сказал он.

Каволи добавил, что без помощи от Соединенных Штатов эта разница «драматически увеличивается».

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что страны — союзники Украины в Евросоюзе и НАТО собрали деньги на покупку 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Липавский подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры о получении средств и приобретении еще 500 тысяч снарядов.

Кроме этого, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса срочно поставить Украине системы ПВО и боеприпасы.

Ранее в США одобрили сделку по продаже Украине оборудования для зенитных комплексов.