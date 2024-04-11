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Трамп намерен поделить страны НАТО на «два сорта»

CNN: в случае избрания Трамп намерен разделить страны НАТО на два сорта

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Michael Kappeler/Global Look Press

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом намерен разделить страны НАТО на «два сорта» в зависимости от расходов на оборону, а также склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, Трамп планирует продвигать идею «двухуровневого» НАТО, чтобы страны, тратящие на оборону менее 2% от ВВП, не были защищены 5-й статьей о гарантированной защите при нападении.

Также в случае возвращения на пост президента США Трамп намерен как можно скорее «остановить войну на Украине» путем переговоров. Как заявил собеседник CNN, республиканец, вероятно, попытается выйти на связь с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сразу же после избрания.

Кроме того, Трамп намерен использовать военную помощь от США как рычаг давления на Украину.

«Если Украина стремится к постоянному потоку помощи, им придется садиться за стол переговоров. И если Россия не хочет, чтобы мы оказали большую новую поддержку Украине, то ей тоже придется садиться и вести переговоры… Это не означает уступок Украине или что мы дадим Путину все, что он захочет», – отметил собеседник.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее требовал от стран НАТО тратить на оборону хотя бы 2% ВВП, чтобы Соединенные Штаты продолжали их защищать.

11 февраля Дональд Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обсечению обороны.

Ранее в ЕС испугались возможной потери «оборонного зонтика» США.

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