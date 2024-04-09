В ЕС опасаются возможной потери «оборонного зонтика» США

Американский «оборонный зонтик» над странами Европы может в скором времени закрыться, поэтому Евросоюзу необходимо надеяться только на свои силы, даже в рамках НАТО. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

Речь идет о зонтике, который защищал Европу в годы Холодной войны. Он может закрыться в зависимости от того, кто выиграет президентские выборы в США в ноябре этого года, — Джо Байден или Дональд Трамп, отметил Боррель.

Дипломат добавил, что важность Североатлантического альянса сохраняется, но внутри организации должна появиться европейская компонента.

В начале апреля Боррель заявил в интервью телеканалу La Sexta, что Евросоюз не находится в состоянии войны и не собирается воевать. Он подчеркнул, что если бы ЕС находился в состоянии войны, то это была бы третья мировая война.

При этом дипломат отмечал, что ЕС необходимо думать об увеличении своей обороноспособности.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.