Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Недовольные политикой Санду жители Гагаузии не смогли встретиться с ней

Gagauznews: протестующие жители Гагаузии не смогли встретиться с Санду

close
100%
gagauzhalkbirlii.org

Жители Гагаузии, которые собрались на протест против президента Молдавии Майи Санду в городе Комрат, не смогли встретиться с главой государства и задать ей все вопросы. Об этом сообщает местный портал Gagauznews со ссылкой на члена политбюро оппозиционной партии «Возрождение» Александра Суходольского.

«Сегодня в Комрате люди хотели задать президенту Майе Санду ряд важных и крайне неудобных вопросов. Но Санду испугалась народа и спряталась за спинами силовиков, которые толкают пожилых женщин», — подчеркнул он.

Суходольский также напомнил, что из-за политики Санду страна столкнулась с масштабными экономическими проблемами, к примеру инфляция составила 40%. Кроме того, по его словам, «нет диалога с Гагаузией», а власти Молдавии стремятся поделить гагаузов на «своих» и «чужих».

Санду 10 апреля приехала в город Комрат в Гагаузии. Отмечалось, что президент Молдавии все же решила совершить заявленный, а позднее отмененный визит в данный регион. Предполагалось, что глава государства проведет в Комрате встречу с мэрами населенных пунктов автономии и представителями региональных структур. Общественный деятель Александр Панов отмечал, что Санду собирает на встречу лишь лояльных себе мэров.

Ранее эскалацию в Приднестровье назвали дорогой к мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами