Недовольные политикой Санду жители Гагаузии не смогли встретиться с ней

Жители Гагаузии, которые собрались на протест против президента Молдавии Майи Санду в городе Комрат, не смогли встретиться с главой государства и задать ей все вопросы. Об этом сообщает местный портал Gagauznews со ссылкой на члена политбюро оппозиционной партии «Возрождение» Александра Суходольского.

«Сегодня в Комрате люди хотели задать президенту Майе Санду ряд важных и крайне неудобных вопросов. Но Санду испугалась народа и спряталась за спинами силовиков, которые толкают пожилых женщин», — подчеркнул он.

Суходольский также напомнил, что из-за политики Санду страна столкнулась с масштабными экономическими проблемами, к примеру инфляция составила 40%. Кроме того, по его словам, «нет диалога с Гагаузией», а власти Молдавии стремятся поделить гагаузов на «своих» и «чужих».

Санду 10 апреля приехала в город Комрат в Гагаузии. Отмечалось, что президент Молдавии все же решила совершить заявленный, а позднее отмененный визит в данный регион. Предполагалось, что глава государства проведет в Комрате встречу с мэрами населенных пунктов автономии и представителями региональных структур. Общественный деятель Александр Панов отмечал, что Санду собирает на встречу лишь лояльных себе мэров.

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