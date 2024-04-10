Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Испании рассказал, когда может начаться отступление ВСУ

Премьер Испании Санчес: ВСУ начнут отступление весной, если ЕС не поможет Киеву

close
100%
Heinz-Peter Bader/AP

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать отступать уже весной в случае, если Евросоюз не сможет увеличить финансовую и военную помощь Киеву. Об этом глава испанского кабмина сообщил в рамках выступления в парламенте, передает РИА Новости.

«Если мы не усилим нашу поддержку правительства Украины, украинский фронт может быть отодвинут этой весной», - подчеркнул Санчес.

До этого главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины в конфликте с Россией станет поражением Запада. По их словам, если Киев «проиграет, мы все проиграем».

Кэмерон и Сежурне также сообщили, что их страны подтвердят «непоколебимую» поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в июле. Они считают, что государствам Запада необходимо сделать «еще больше», чтобы нанести поражение Российской Федерации.

Ранее в Германии призвали прислушаться к словам Шредера по диалогу с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами