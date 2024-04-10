Премьер Испании рассказал, когда может начаться отступление ВСУ

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать отступать уже весной в случае, если Евросоюз не сможет увеличить финансовую и военную помощь Киеву. Об этом глава испанского кабмина сообщил в рамках выступления в парламенте, передает РИА Новости.

«Если мы не усилим нашу поддержку правительства Украины, украинский фронт может быть отодвинут этой весной», - подчеркнул Санчес.

До этого главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины в конфликте с Россией станет поражением Запада. По их словам, если Киев «проиграет, мы все проиграем».

Кэмерон и Сежурне также сообщили, что их страны подтвердят «непоколебимую» поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в июле. Они считают, что государствам Запада необходимо сделать «еще больше», чтобы нанести поражение Российской Федерации.

Ранее в Германии призвали прислушаться к словам Шредера по диалогу с Россией.