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В Германии призвали прислушаться к словам Шредера по диалогу с Россией

Журналист Кеппель призвал прислушаться к позиции Шредера о переговорах с Россией

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Gregor Fischer/AP

Шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель призвал страны Запада прислушаться к позиции экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о необходимости диалога с Россией по Украине. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, единственный значимый голос, который «немного иначе расставляет акценты» принадлежит Шредеру. Журналист напомнил точку зрения бывшего канцлера о том, что Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине, и «это нужно поддержать соответствующим образом».

Кеппель также отметил, что СМИ на Западе продолжают очернять Россию вместо того, чтобы продвигать идею о необходимости диалога. Агрессивная политика в отношении Москвы не принесла успеха, считает он.

Журналист призвал Запад смириться с идеей о мирных переговорах, так как президент Украины Зеленский дает понять, что ВСУ вскоре могут потерпеть поражение.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у западных политиков нет политической воли к созданию хороших конструктивных личных отношений с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, пользу таких отношений неоднократно доказывала дружба Путина с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это «помогало решать самые сложные вопросы».

Ранее Шредер заявил, что для решения по Украине нужна инициатива Германии и Франции.

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