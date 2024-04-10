В Литве думают над новыми налогами ради увеличения расходов на оборону

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что правительство рассматривает возможность введения дополнительных налогов ради увеличения расходов на оборону до 3,2% ВВП. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, Касчюнас таким образом продвигает дискуссию о том, как страна планирует увеличивать оборонный бюджет до уровня выше 2,7% ВВП, прогнозируемых в 2024 году.

«Правительство в этом месяце планирует взвесить дополнительные налоги и заимствования, чтобы профинансировать это увеличение», — цитирует Bloomberg министра обороны Литвы.

До этого Financial Times со ссылкой на подсчеты немецкого института экономических исследований писала, что Европейские страны — члены НАТО должны найти дополнительные €56 млрд для целевого индекса оборонных расходов Североатлантического альянса.

«Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности», — уточнили в публикации.

Ранее Столтенберг рассказал, сколько европейские страны НАТО и Канада инвестируют в оборону.