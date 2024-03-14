Столтенберг рассказал, сколько европейские страны НАТО и Канада инвестируют в оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону $470 млрд. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Североатлантический альянс продолжает наращивать свои военные расходы.

«Европейские страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону $470 млрд, что составит 2% от их суммарного ВВП», — отметил Столтенберг.

11 марта на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Киева не принесет мира, нужны переговоры, которые должны «сохранить Украину как суверенную и независимую нацию». Таким образом он ответил на комментарий папы Римского Франциска о возможности капитуляции Украины в конфликте с РФ. Глава римско-католической церкви призвал Киев и Москву начать переговоры, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне набраться смелости и поднять «белый флаг».

Ранее в Кремле оценили слова Столтенберга о возможной капитуляции Украины.