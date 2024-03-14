Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Столтенберг рассказал, сколько европейские страны НАТО и Канада инвестируют в оборону

Столтенберг: европейские страны НАТО и Канада инвестируют $470 млрд в оборону

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону $470 млрд. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Североатлантический альянс продолжает наращивать свои военные расходы.

«Европейские страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону $470 млрд, что составит 2% от их суммарного ВВП», — отметил Столтенберг.

11 марта на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Киева не принесет мира, нужны переговоры, которые должны «сохранить Украину как суверенную и независимую нацию». Таким образом он ответил на комментарий папы Римского Франциска о возможности капитуляции Украины в конфликте с РФ. Глава римско-католической церкви призвал Киев и Москву начать переговоры, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне набраться смелости и поднять «белый флаг».

Ранее в Кремле оценили слова Столтенберга о возможной капитуляции Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами