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Санду прокомментировала визит главы Гагаузии в Россию

Президент Молдавии Санду выразила недоумение из-за визита Гуцул в Россию

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду выразила недоумение визитом главы Гагаузии Евгении Гуцул в Россию, поскольку Москва якобы развязала военный конфликт на Украине, и подобные поездки его поощряют. Ее слова приводит Nokta.

«Не понимаю, как люди не видят, где мир, а где война. Мы в Молдове — мирные люди и все это время работали для того, чтобы сохранить мир. <…> Люди в Комрате [столица Гагаузии], которые ездят туда, считают, что война — это нормально. Не понимаю этих людей», — сказала Санду.

Ранее Евгения Гуцул заявила, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к России.

До этого политик сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин на прошедшей в прошлом месяце встрече заверил ее, что РФ всегда будет поддерживать этот регион. По словам Гуцул, Россия поддержит Гагаузию в экономическом и социальном плане, как бы власти Молдавии «ни шли против» автономии.

Ранее эскалацию в Приднестровье назвали дорогой к мировой войне.

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