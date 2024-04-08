В конгрессе США раскрыли обещание спикера Джонсона по Украине

Член палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит заявил, что нет причин не доверять заявлению спикера Майка Джонсона о том, что законопроект по помощи Киеву будет рассмотрен, поскольку он обещал, что «не оставит Украину». Его слова приводит The Hill.

По словам Смита, Джонсон заявил, «что не оставит Украину», и нет причин не верить, что «он не сдержит свое слово». В то же время, если этого не произойдет, то это не станет причиной попытки его отстранения с должности, подчеркнул демократ.

«Он порядочный, умный человек, и у меня с ним хорошие, рабочие отношения. Многие упускают из виду то, что с [бывшим спикером] Кевином Маккарти было очень трудно работать», — добавил Смит.

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав «важные нововведения».

Речь идет о в том числе о предоставлении Киеву кредита, а также конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся в США, для использования против Москвы. Джонсон напомнил, что «даже Трамп говорил о концепции займа», и Вашингтон не просто выделяет помощь, а строит такие отношения, при которых Украина должна будет ее вернуть.

Ранее в США заявили, что у них нет заначки с деньгами для Украины.