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В США высказались за отказ от вмешательства в дела Южного Кавказа

AC: США должны прекратить вмешательство в дела Южного Кавказа ради Армении

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Shutterstock

Экс-советник государственного департамента США, аналитик Джеймс Карден заявил, что США ради устойчивого развития Армении необходимо прекратить вмешательство в дела на Южном Кавказе. Своим мнением он поделился в статье для The American Conservative.

«Вашингтону это может не понравиться, но если у Армении есть хоть какой-то шанс на счастливое будущее — а такая великолепная, древняя христианская цивилизация, как Армения, безусловно, заслуживает его, — нам нужно прекратить вмешательство в дела на Кавказе и ограничить ущерб, который мы уже нанесли на постсоветском пространстве», — подчеркнул эксперт.

Карден напомнил читателям, что недавно ЕС объявил о выделении 270 млн евро на поддержку экономики Армении, что в Евросоюзе называют «новой и амбициозной программой партнерства». Такое развитие событий, пишет он, является «путем проторенным и крайне опасным для тех, кто на него встал».

Обратившись к примеру Украины, Карден подчеркнул, что «Армения могла бы извлечь полезные уроки из опыта Украины». По словам эксперта, следует помнить о действиях государственного департамента под руководством Виктории Нуланд, «который потворствовал перевороту на Майдане и поддержал амбиции Киева в отношении НАТО».

До этого глава ЛДПР заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет свою страну по украинскому пути.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в обстрелах своей границы.

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