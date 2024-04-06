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Армения обвинила Азербайджан в обстрелах своей границы

МО Армении: азербайджанские ВС открыли огонь на разных направлениях границы

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Аппарат Президента Республики Армения

В ночь на 6 апреля Вооруженные силы Азербайджана из стрелкового оружия открыли огонь на разных направлениях границы. Об этом заявило министерство обороны Армении.

Огонь был открыт по позициям в Верин-Шорже, Куте и Сотке (Гегаркуникская область), Аравусе (Сюникская область), Мовсесе и Чинари (Тавушская область).

В армянском военном ведомстве также заявили, что подавляющая часть выстрелов азербайджанских ВС в течение ночи была неприцельной и беспорядочной.

Кроме того, армянскими военные в период с 21:00 до 23:00 (с 20:00 до 22:00 мск) в направлении Ишханасара было зафиксировано активное передвижение азербайджанской автомобильной техники.

В минобороны Армении считают, что эти действия азербайджанских военных имели провокационную цель — добиться ответа со стороны армянских ВС «с целью получения фактов, «подтверждающих» азербайджанскую дезинформацию последнего периода».

В Ереване заявили, подразделения армянских ВС, оценив ситуацию, не предприняли действий, способствующих дальнейшему обострению, после чего ситуация на границе успокоилась.

Минобороны Армении также сообщило, что «азербайджанская пропагандистская машина» 5 апреля распространила недостоверную информацию, пытаясь представить обычную пересменку подразделений армянских ВС как якобы скопление на передовой.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, США и Армению заподозрили в желании изолировать Азербайджан.

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