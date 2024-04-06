Армения обвинила Азербайджан в обстрелах своей границы

В ночь на 6 апреля Вооруженные силы Азербайджана из стрелкового оружия открыли огонь на разных направлениях границы. Об этом заявило министерство обороны Армении.
Огонь был открыт по позициям в Верин-Шорже, Куте и Сотке (Гегаркуникская область), Аравусе (Сюникская область), Мовсесе и Чинари (Тавушская область).
В армянском военном ведомстве также заявили, что подавляющая часть выстрелов азербайджанских ВС в течение ночи была неприцельной и беспорядочной.
Кроме того, армянскими военные в период с 21:00 до 23:00 (с 20:00 до 22:00 мск) в направлении Ишханасара было зафиксировано активное передвижение азербайджанской автомобильной техники.
В минобороны Армении считают, что эти действия азербайджанских военных имели провокационную цель — добиться ответа со стороны армянских ВС «с целью получения фактов, «подтверждающих» азербайджанскую дезинформацию последнего периода».
В Ереване заявили, подразделения армянских ВС, оценив ситуацию, не предприняли действий, способствующих дальнейшему обострению, после чего ситуация на границе успокоилась.
Минобороны Армении также сообщило, что «азербайджанская пропагандистская машина» 5 апреля распространила недостоверную информацию, пытаясь представить обычную пересменку подразделений армянских ВС как якобы скопление на передовой.
Ранее сообщалось, что Евросоюз, США и Армению заподозрили в желании изолировать Азербайджан.