Законопроект об иноагентах зарегистрирован в грузинском парламенте

Законопроект правящей партии «Грузинская Мечта – Демократическая Грузия» об иностранных агентах, ранее вызвавший массовые протесты, зарегистрирован парламентом страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект «О прозрачности иностранного влияния» передан на рассмотрение юридического комитета парламента Грузии, заседание которого пройдет 12 апреля.

Отмечается, что во время заседания у здания законодательного органа проводилась акция протеста против принятия документа.

До этого сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» повторно внесет на рассмотрение в парламент страны законопроект об иностранных агентах. По его словам, парламентское большинство приняло такое решение после консультаций с политическим советом.

В марте председатель грузинской партии «Сила народа» Созар Субари заявил, что закон «о прозрачности иностранного влияния» нужно принять, так как стране необходимо защищать свой суверенитет и демократию.

10 марта 2023 года парламент Грузии после массовых протестов в стране большинством голосов проголосовал против закона об иноагентах. На тот момент действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что власти не планируют возвращаться к этому закону.

Ранее премьер Грузии заявил о важности закона об иноагентах для страны.