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Премьер Грузии заявил о важности закона об иноагентах для страны

Премьер Грузии Кобахидзе: закон об иностранных агентах важен для страны

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Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большой важности» внесенного в парламент законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», по результатам запроса о доходах семи крупных НПО выяснилось, что за последние 12 лет они скрыли от 82 до 90% финансирования.

«Нет альтернативы прозрачности в демократическом обществе. Этим законопроектом предусматривается лишь ежегодное декларирование финансов со стороны НПО и СМИ, чей доход более чем на 20 процентов зависит от зарубежных источников», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что именно прозрачность является показателем европейских устремлений Грузии.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Для выявления таких организаций министерство юстиции получит полномочия на проведение проверок и контроль в любое время. Отказ от регистрации или предоставления декларации будет влечь за собой штраф в размере 25 тысяч лари (приблизительно $9,5 тыс.).

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла саботажем попытки принять закон об иноагентах.

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