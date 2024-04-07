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Главу ЕК фон дер Ляйен обвинили в коррупции

Политик Филиппо: главу ЕК фон дер Ляйен поймали на коррупционной схеме

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен разоблачили в коррупционном деле. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Так Филиппо отреагировал на статью Liberation о том, что фон дер Ляйен поймали с поличным за кумовство и назначение на должность в ЕК однопартийца Маркуса Пипера. По данным СМИ, глава ЕК специально создала должность посланника по малым и средним предприятиям в Еврокомиссии, чтобы назначить на нее Пиппера.

Политик написал, что ЕС представляет собой глубоко коррумпированную систему, получая огромные суммы денег и обладая гигантскими полномочиями, без какой-либо системы сдержек и противовесов.

В связи с этим Филиппо в очередной раз призвал Францию покинуть ЕС.

«ЕС — самая коррумпированная машина в мире!» — написал он.

До этого Урсула фон дер Ляйен, переизбирающаяся на этот пост от Европейской народной партии, пообещала бороться с ультраправыми «друзьями Путина» в Евросоюзе, которые хотят «лишить Европу будущего».

Ранее европейские прокуроры приступили к расследованию дела фон дер Ляйен и Pfizer.

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