Турция выйдет из ДОВСЕ 8 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 8 апреля. Об этом сообщает Resmi Gazete.

«Решено приостановить реализацию Договора между Турецкой Республикой и другими государствами, являющимися участниками Договора, от 8 апреля 2024 года в соответствии со статьей 3 Указа Президента № 9», — говорится в сообщении.

До этого президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ. Как следует из текста, приостановление действия договора приведет к тому, что Варшава останется формальной стороной соглашения, но не будет выполнять его положения.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Позднее МИД РФ объявил, что Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ. 7 ноября 2023 года была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

Ранее Молдавия приостановила Договор об обычных вооруженных силах в Европе.