В Совфеде высказались о перспективах выхода США из НАТО

Глава миссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал пустой риторикой заявления о намерении экс-президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО в случае его прихода к власти, для вывода страны из альянса нужно согласие сената, а такового не будет. Своим мнением сенатор поделился в своем Telegram-канале.

«Заявление (экс-помощника по нацбезопасности при Трампе. – прим. ред.) Джона Болтона о намерении Трампа вывести США из НАТО — пустая риторика. Ни Трамп, ни другой президент США не сможет вывести США из НАТО, даже если бы он захотел, поскольку для этого требуется согласие сената США, а сенат такого согласия не даст.

По его словам, для осуществления соответствующего шага необходимо «невероятное соотношение сил в сенате в пользу вывода США из НАТО, которое в обозримой перспективе является недостижимым».

До этого Болтон заявлял, что Трамп в случае победы на президентских выборах займется темой выхода США из НАТО.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.