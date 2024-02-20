В НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа

В НАТО ожидают, что США останутся «преданным союзником» организации даже в случае избрания президентом страны Дональда Трампа. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью французскому СМИ.

По его словам, в интересах самих Соединенных Штатов НАТО должна быть сильной организацией, и результаты будущих президентских выборов не могут это изменить.

Столтенберг также выразил надежду на то, что американский конгресс согласует помощь Украине.

В годы своего президентства Трамп неоднократно заявлял, что США следует покинуть Североатлантический альянс.

В частности, накануне бывший советник Трампа Джон Болтон сказал, что в период пребывания в Белом доме политик никогда не оставлял мысль о разрыве с НАТО.

По мнению Болтона, вероятность «подрыва» НАТО после переизбрания Трампа сохраняется.

11 февраля в американском штате Южная Каролина в ходе предвыборного митинга своих сторонников Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.