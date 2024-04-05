Шредер высказался об урегулировании конфликта на Украине

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил о необходимости искать пути мирного дипломатического разрешения украинского конфликта. Своим мнением он поделился в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Пришла пора рассмотреть варианты, чтобы как-то завершить это», — подчеркнул Шредер, говоря об украинском конфликте.

Он обратил внимание на то, что одним из наиболее явных бенефициаров кризиса на Украине является Китай. Пекин, по словам Шредера, «больше всех» выигрывает от конфликта с точки зрения укрепления своего политического влияния в мире.

В этой связи, отметил бывший канцлер ФРГ, инициатива по мирному урегулированию ситуации на Украине становится еще более актуальной.

До этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что стыдится Шредера, поскольку тот дружит с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Шредера хотят выгнать из партии за дружбу с Путиным.