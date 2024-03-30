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Экс-канцлера ФРГ Шрёдера хотят выгнать из партии за дружбу с Путиным

Глава минздрава ФРГ призвал Шрёдера покинуть партию СДПГ из-за дружбы с Путиным

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Gregor Fischer/AP

Глава минздрава Германии, член Социал—демократической партии ФРГ (СДПГ) Карл Лаутербах призвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера покинуть партию, поскольку он «дружит» с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение министр высказал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Когда-то я высоко ценил Герда Шрёдера, у него была смелость взяться за реформы, даже если не все было правильно. К сожалению, сегодня вам должно быть стыдно за него. К СДПГ это больше не имеет никакого отношения. Как «друг» Путина, он должен просто уйти от нас», — написал министр.

До этого Шрёдер заявил, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине.

По его словам, личные отношения бывают полезны в решении политических проблем. Он также посчитал неправильным забывать «все, что было позитивного между нами в политике в прошлом».

Ранее Шольц оценил возможность мирных переговоров по Украине.

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