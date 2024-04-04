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Путин похвалил Алиханова за внешний вид и продвижение местных брендов

Путин похвалил Алиханова за косоворотку и продвижение локальных брендов

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Российский президент Владимир Путин выразил благодарность губернатору Калининградской области Антона Алиханова за продвижение местных брендов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку», — обратил внимание Путин, выступая по видеоконференцсвязи на открытии новых молодёжных центров в различных регионах страны.

Алиханов в свою очередь объяснил, что таким образом решил поддержать калининградских дизайнеров из молодежного центра «Шум», который находится в столице региона. Из всего ассортимента губернатор выбрал темно-синюю льняную рубаху с косым воротом, в которую и нарядился на церемонию открытия новых молодежных центров в различных регионах России.

«Они меня попросили, сказали, наденьте что-нибудь темное, какую-нибудь рубаху», — пояснил глава области.

Путин назвал такое решение правильным и призвал продвигать региональное производство.

В марте Алиханов пообещали заменить китайского угря, продававшегося в Калининградской области под видом местного, собственной продукцией.

Ранее Путин анонсировал открытие в Новороссии новых молодежных центров.

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