Путин похвалил Алиханова за внешний вид и продвижение местных брендов

Российский президент Владимир Путин выразил благодарность губернатору Калининградской области Антона Алиханова за продвижение местных брендов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку», — обратил внимание Путин, выступая по видеоконференцсвязи на открытии новых молодёжных центров в различных регионах страны.

Алиханов в свою очередь объяснил, что таким образом решил поддержать калининградских дизайнеров из молодежного центра «Шум», который находится в столице региона. Из всего ассортимента губернатор выбрал темно-синюю льняную рубаху с косым воротом, в которую и нарядился на церемонию открытия новых молодежных центров в различных регионах России.

«Они меня попросили, сказали, наденьте что-нибудь темное, какую-нибудь рубаху», — пояснил глава области.

Путин назвал такое решение правильным и призвал продвигать региональное производство.

В марте Алиханов пообещали заменить китайского угря, продававшегося в Калининградской области под видом местного, собственной продукцией.

Ранее Путин анонсировал открытие в Новороссии новых молодежных центров.