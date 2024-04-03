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Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи

Финляндия отправит Киеву 23-й пакет военной помощи на сумму €188 млн

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Shutterstock

Финляндия отправит Киеву 23-й пакет военной помощи Украине. Об этом говорится на сайте канцелярии президента Финляндии Александра Стубба, который находится с визитом в Киеве.

«В Киеве президент Стубб также рассказал о решении Финляндии направить Украине 23-й пакет оборонной помощи. Его стоимость составляет 188 миллионов евро», — говорится в сообщении канцелярии.

3 апреля президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Документ был подписан по итогам визита Стубба в Киев. Соглашение, предполагающее сотрудничество двух стран в политической, гуманитарной, экономической и военной сферах, будет действовать в течение 10 лет.

31 марта глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила отправку западных военных на Украину в будущем, отметив, что сейчас необходимость в этом отсутствует.

Ранее в Госдуме назвали заявление Финляндии об отправке военных на Украину пиаром.

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