Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи

Финляндия отправит Киеву 23-й пакет военной помощи Украине. Об этом говорится на сайте канцелярии президента Финляндии Александра Стубба, который находится с визитом в Киеве.

«В Киеве президент Стубб также рассказал о решении Финляндии направить Украине 23-й пакет оборонной помощи. Его стоимость составляет 188 миллионов евро», — говорится в сообщении канцелярии.

3 апреля президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Документ был подписан по итогам визита Стубба в Киев. Соглашение, предполагающее сотрудничество двух стран в политической, гуманитарной, экономической и военной сферах, будет действовать в течение 10 лет.

31 марта глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила отправку западных военных на Украину в будущем, отметив, что сейчас необходимость в этом отсутствует.

Ранее в Госдуме назвали заявление Финляндии об отправке военных на Украину пиаром.