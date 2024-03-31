В Финляндии рассказали о вероятности отправить военных на Украину в будущем

Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила отправку западных военных на Украину в будущем, отметив, что сейчас необходимость в этом отсутствует. Ее слова передает газета Financial Times.

Она подчеркнула, что в данный момент в Финляндии даже не хотят это обсуждать.

«В долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», — добавила глава финского МИДа.

Валтонен отметила, что Запад не знает, к чему может привести конфликт и что произойдет в будущем, поэтому не нужно «раскрывать все карты».

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил FT, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину «пробудили лидеров Европы», но подчеркнул, что безопаснее помогать Украине оружием и деньгами, а не отправлять войска.

До этого французская газета Les Echos сообщала, что Франция не может отправить на Украину военный контингент, который изменит ситуацию на поле боя в пользу украинской армии.

Ранее во Франции заявляли, что Макрон хочет войны с Россией.