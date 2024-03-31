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В Госдуме назвали заявление Финляндии об отправке военных на Украину пиаром

Депутат Чепа: заявление Финляндии об отправке военных на Украину является пиаром

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» сказал, что заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем является политическим пиаром.

По его словам, на прошлой неделе он был в Швейцарии, где к его делегации неоднократно подходили и швейцарцы, и французы, которые заявляли, что не разделяют точку зрения лидеров по отправке европейских военных на Украину. Подобные речи вели и многочисленные европейские парламентарии.

«Поэтому заявление главы МИД Финляндии — это политический и глупый пиар, не более того», — сказал депутат.

31 марта Элина Валтонен не исключила отправку западных военных на Украину в будущем, отметив, что сейчас необходимость в этом отсутствует.

В Финляндии и странах Балтии поприветствовали слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Несмотря на то, что сейчас обсуждать этот шаг чиновники не хотят, они подчеркивают, что в долгосрочной перспективе нельзя отказываться от этой идеи. При этом некоторые официальные лица сомневаются, что за словами последуют действия и Франция выполнит свои «риторические обещания».

Ранее эксперт объяснил, почему на Западе стали чаще говорить об угрозе со стороны РФ.

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