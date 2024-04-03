В Грузии назвали аферой века кампанию против закона об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что кампания против закона об иноагентах в Грузии, предпринятая в марте 2023 года, является аферой века, эта кампания была организована иностранными государствами. Слова Папуашвили приводит ТАСС.

«В прошлом году в том числе иностранные игроки были не только подключены, но и были организаторами кампании по дезинформации, направленной против Грузии и грузинского народа. Это была афера века», — подчеркнул он в рамках рассуждения о соответствующем законопроекте.

До этого сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» повторно внесет на рассмотрение в парламент страны законопроект об иностранных агентах. По его словам, парламентское большинство приняло такое решение после консультаций с политическим советом.

В марте председатель грузинской партии «Сила народа» Созар Субари заявил, что закон «о прозрачности иностранного влияния» нужно принять, так как стране необходимо защищать свой суверенитет и демократию.

10 марта 2023 года парламент Грузии после массовых протестов в стране большинством голосов проголосовал против закона об иноагентах. На тот момент действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что власти не планируют возвращаться к этому закону.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете иноагентам участия в выборах.