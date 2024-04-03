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Стало известно об отказе Бразилии поставлять боеприпасы Украине

Bloomberg: Бразилия отвергла просьбы Запада поставлять боеприпасы Украине

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Eraldo Peres/AP

Власти Бразилии отвергли просьбы со стороны государств Запада по поставкам боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

»Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева», — говорится в тексте.

В материале не уточняется, от каких стран и когда соответствующая просьба поступила, а также когда был получен отказ от Бразилии.

До этого президент Бразилии заявлял, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

«Мы готовы присоединиться к мерам, которые действительно могут способствовать немедленному прекращению огня и справедливому и прочному миру», — сказал он.

Помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, выступая по видео-конференц-связи на международной встрече в Саудовской Аравии назвал невозможными реальные переговоры по Украине без России.

Ранее посол Украины пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте.

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