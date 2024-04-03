Стало известно об отказе Бразилии поставлять боеприпасы Украине

Власти Бразилии отвергли просьбы со стороны государств Запада по поставкам боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

»Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева», — говорится в тексте.

В материале не уточняется, от каких стран и когда соответствующая просьба поступила, а также когда был получен отказ от Бразилии.

До этого президент Бразилии заявлял, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

«Мы готовы присоединиться к мерам, которые действительно могут способствовать немедленному прекращению огня и справедливому и прочному миру», — сказал он.

Помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, выступая по видео-конференц-связи на международной встрече в Саудовской Аравии назвал невозможными реальные переговоры по Украине без России.

Ранее посол Украины пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте.