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Посол Украины пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте

Посол Мельник: в Бразилии никто не хочет говорить о конфликте на Украине

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Global Look Press

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что в республике не хотят говорить об украинском кризисе, поскольку он является неудобной темой. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на украинское радио «Новое время».

«Здесь мы видим совсем другой мир, такое впечатление, что люди живут на другой планете. О войне, и это печальный факт, тут никто говорить не хочет. Если вы идете, например, в МИД..., то тему войны просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить…» — сказал Мельник.

Посол отметил, что Украина в Латинской Америке «совершенно одна», поскольку никто из западных союзников Киева не пытается убедить Бразилию пересмотреть свою позицию.

До этого президент Бразилии заявлял, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

Помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, выступая по видео-конференц-связи на международной встрече в Саудовской Аравии назвал невозможными реальные переговоры по Украине без России.

Ранее Подоляк призвал Запад не питать иллюзий и обеспечивать Украину оружием.

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