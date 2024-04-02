Необходимость новых выборов президента Турции поставили под сомнение

Власти Турции не планируют объявлять досрочные всеобщие и президентские выборы после результатов муниципальных выборов, на которых партия действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела поражение. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, сообщает Haberler.

«Безусловно, в таких призывах нет никакого смысла. <...> Не надо пытаться смешивать прошедшие сейчас муниципальные выборы со всеобщими», — отметил он.

При этом Челик заверил, что у Эрдогана и правительства все еще есть полномочия на работу в стране по итогам выборов, прошедших в 2023 году.

«Совсем недавно, в мае прошлого года, у нас прошли парламентские и президентские выборы. У президента и кабинета министров еще есть более 4,5 года, в течение которых они будут работать», — добавил представитель партии.

Также Челик резюмировал, что главным победителем выборов в любом случае является не партия, а граждане Турции.

«Турцией управляет демократия через избирательные урны. Наша демократия [после муниципальных выборов] вновь окрепла и пустила корни. Наша нация стала победителем», — заключил он.

Муниципальные выборы прошли в Турции 31 марта. По их итогам Эрдогану не удалось убедить избирателей в Стамбуле и Анкаре проголосовать за кандидатов от правящей партии, которую глава государства и возглавляет.

В результате действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохранили свои посты. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) добился победы и во многих других регионах страны.

Ранее тюрколог объяснил, как Эрдоган готовился к поражению на местных выборах.