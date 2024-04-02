Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Необходимость новых выборов президента Турции поставили под сомнение

В правящей партии Турции заявили, что досрочные выборы президента лишены смысла

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Власти Турции не планируют объявлять досрочные всеобщие и президентские выборы после результатов муниципальных выборов, на которых партия действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела поражение. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, сообщает Haberler.

«Безусловно, в таких призывах нет никакого смысла. <...> Не надо пытаться смешивать прошедшие сейчас муниципальные выборы со всеобщими», — отметил он.

При этом Челик заверил, что у Эрдогана и правительства все еще есть полномочия на работу в стране по итогам выборов, прошедших в 2023 году.

«Совсем недавно, в мае прошлого года, у нас прошли парламентские и президентские выборы. У президента и кабинета министров еще есть более 4,5 года, в течение которых они будут работать», — добавил представитель партии.

Также Челик резюмировал, что главным победителем выборов в любом случае является не партия, а граждане Турции.

«Турцией управляет демократия через избирательные урны. Наша демократия [после муниципальных выборов] вновь окрепла и пустила корни. Наша нация стала победителем», — заключил он.

Муниципальные выборы прошли в Турции 31 марта. По их итогам Эрдогану не удалось убедить избирателей в Стамбуле и Анкаре проголосовать за кандидатов от правящей партии, которую глава государства и возглавляет.

В результате действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохранили свои посты. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) добился победы и во многих других регионах страны.

Ранее тюрколог объяснил, как Эрдоган готовился к поражению на местных выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами