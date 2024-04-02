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В ЕС отреагировали на слова Лукашенко о подготовке к войне

Представитель дипслужбы ЕС Стано: Евросоюз представляет угрозу для Лукашенко

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС «представляет угрозу» для президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку он якобы «презирает демократию». Соответствующее заявление Стано сделал на брифинге, комментируя слова главы белорусского государства о подготовке страны к войне, его слова приводит ТАСС.

«Никто не должен бояться ЕС, только те, кто подрывает международные нормы и демократию, люди, как Лукашенко», — подчеркнул Стано, заявив, что ЕС является «угрозой» только для тех, кто «презирает демократию».

Кроме того, он отметил, что страны Евросоюза рассматривают президента Белоруссии не в качестве главы государства, а как «правителя, укравшего выборы».

Стано добавил, что в Евросоюзе «работают» над тем, чтобы противостоять «угрозам» со стороны Лукашенко и президента России Владимира Путина. При этом что имелось в виду под упомянутыми «угрозами», представитель дипломатии ЕС не уточнил.

До этого Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне, однако воевать с кем-либо Минск не стремится. По его словам, в стране ведется соответствующая подготовка, однако Минск никому не угрожает.

Ранее Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину.

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