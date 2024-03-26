Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину

Войска НАТО не будут воевать за Украину так, как это делают сами украинцы. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, в НАТО существуют планы по замене стоящих на границе с Белоруссией 120 тысяч украинских военнослужащих на войска, представляющие Францию или Североатлантический альянс в целом.

«Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также напомнил, что на литовском полигоне Пабраде в настоящее время сконцентрированы силы НАТО, включающие военнослужащих США и Германии. По его мнению, в случае начала боевых действий они не будут защищать Литву.

«При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают», — сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что его страна не собирается воевать с НАТО: «Нам это не надо». Однако в случае начала конфликта «мы серьезно ответим».

26 марта Лукашенко призвал Россию готовиться к нападению НАТО.

В тот же день он раскрыл стратегию Белоруссии в случае войны с Западом.

Ранее Лукашенко объяснил отказ террористов из «Крокуса» от побега в Белоруссию.