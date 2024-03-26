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Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину

Лукашенко: страны НАТО не будут защищать Украину так, как это делают украинцы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Войска НАТО не будут воевать за Украину так, как это делают сами украинцы. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, в НАТО существуют планы по замене стоящих на границе с Белоруссией 120 тысяч украинских военнослужащих на войска, представляющие Францию или Североатлантический альянс в целом.

«Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также напомнил, что на литовском полигоне Пабраде в настоящее время сконцентрированы силы НАТО, включающие военнослужащих США и Германии. По его мнению, в случае начала боевых действий они не будут защищать Литву.

«При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают», — сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что его страна не собирается воевать с НАТО: «Нам это не надо». Однако в случае начала конфликта «мы серьезно ответим».

26 марта Лукашенко призвал Россию готовиться к нападению НАТО.

В тот же день он раскрыл стратегию Белоруссии в случае войны с Западом.

Ранее Лукашенко объяснил отказ террористов из «Крокуса» от побега в Белоруссию.

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