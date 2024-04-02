Поражение Украины является лишь вопросом времени, украинской армии не смогут помочь западные поставки вооружения, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет неминуемый крах. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

«Поставка всего этого (Западного – прим. ред.) оружия не помогла и не поможет ей (Украине – прим. ред.) добиться преимущества. <…> Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», - подчеркнул генерал (цитата по РИА Новости).

Отставной генерал напомнила слушателям, что ВС РФ на данный момент продолжают продвигаться на запад страны, в то время как украинские вооруженные силы испытывают нехватку личного состава после так называемого контрнаступления летом 2023 года.

Куят подчеркнул, что у Запада не осталось никаких рычагов для того, чтобы повлиять на стратегическую ситуацию на Украине и изменить ее в свою пользу.

До этого полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью телеканалу CNN заявил, что продвижение Вооруженных сил РФ заставляет украинскую армию сильнее отступать и формирует новую линию фронта.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.