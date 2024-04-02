В Госдуме отреагировали на атаку Татарстана со стороны Украины

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна адекватно ответить на атаку БПЛА по Татарстану. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал удар беспилотниками по району особой экономической зоны «Алабуга».

«Ответ должен быть более чем адекватный. У Украины есть беспилотники, которые могут работать на дальности больше тысячи километров», — сказал Чепа.

По его словам, чтобы «обезопасить себя» от повторения подобных атак, необходимо делать «буферную зону как можно дальше». Чем дальше будет радиус действия украинских БПЛА, тем дальше будет буферная зона, это должны понимать союзники Киева, поставляющие оружие, подчеркнул парламентарий.

«И никаких других попыток склонить нас к шантажу не получится», — подчеркнул депутат.

Рано утром 2 апреля два беспилотника атаковали район особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана. Предварительно, повреждения получили один из заводов и общежитие. Изначально говорилось о шести пострадавших.

Днем 2 апреля еще один дрон самолетного типа пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в татарстанском городе Нижнекамске, его сбила система радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал мер города Рамиль Муллин. Там никто не пострадал.

Ранее стало известно, что Украина использует ИИ для ударов беспилотниками по территории России.