Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на атаку Татарстана со стороны Украины

Депутат Чепа призвал к более чем адекватному ответу на атаку по Татарстану

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна адекватно ответить на атаку БПЛА по Татарстану. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал удар беспилотниками по району особой экономической зоны «Алабуга».

«Ответ должен быть более чем адекватный. У Украины есть беспилотники, которые могут работать на дальности больше тысячи километров», — сказал Чепа.

По его словам, чтобы «обезопасить себя» от повторения подобных атак, необходимо делать «буферную зону как можно дальше». Чем дальше будет радиус действия украинских БПЛА, тем дальше будет буферная зона, это должны понимать союзники Киева, поставляющие оружие, подчеркнул парламентарий.

«И никаких других попыток склонить нас к шантажу не получится», — подчеркнул депутат.

Рано утром 2 апреля два беспилотника атаковали район особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана. Предварительно, повреждения получили один из заводов и общежитие. Изначально говорилось о шести пострадавших.

Днем 2 апреля еще один дрон самолетного типа пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в татарстанском городе Нижнекамске, его сбила система радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал мер города Рамиль Муллин. Там никто не пострадал.

Ранее стало известно, что Украина использует ИИ для ударов беспилотниками по территории России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами