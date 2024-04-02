Украина использует ИИ для ударов беспилотниками по территории России

Ряд атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России осуществлялись беспилотниками с использованием базового искусственного интеллекта, передает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, точность ударов в условиях глушения БПЛА обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта.

«Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», — заявил собеседник CNN.

Он не уточнил, откуда Украина получила соответствующую технологию.

Рано утром 2 апреля два беспилотника атаковали район особой экономической зоны «Алабуга». В результате атаки, предварительно, пострадали один из заводов и общежитие, очевидцы заявили о двух прилетах. Сообщалось о двух пострадавших.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при воздушной атаке на Белгород пострадали девять человек. Всего система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к городу.

Ранее сообщалось, что на Украине разрабатывают дроны дальностью больше 1 тыс. км.