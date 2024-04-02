На севере Израиля прозвучала воздушная тревога

На севере Израиля сработала воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Публикация появилась в 1:30 по мск. Перед этим о воздушной тревоге, также на севере Израиля, сообщалось в 23:04 по мск.

До этого ЦАХАЛ сообщил, что на базу в Эйлате упал подозрительный летательный аппарат.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.