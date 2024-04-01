Стало известно о предупреждениях Ирана об угрозе теракта в России

Иран предупреждал Россию о возможной крупной «террористической операции» незадолго до событий в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как следует из текста, «за несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией» о возможной атаке внутри страны, полученной в ходе допросов арестованных в связи со взрывами в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани 3 января.

Другой источник сообщил, что в информации, предоставленной иранской стороной, не было конкретики относительно времени и точной цели террористов.

Еще один собеседник подчеркнул, что Иран, который много лет страдает от террористических атак, «выполнил свои обязательства и предупредил Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю теракта заявил, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». При этом он не уточнил, о каком именно участке идет речь.

Ранее бывший аналитик ЦРУ рассказал, кому выгоден теракт в «Крокусе».