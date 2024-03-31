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Бывший аналитик ЦРУ рассказал, кому выгоден теракт в «Крокусе»

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Западу был выгоден теракт в «Крокусе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что именно Западу был выгоден теракт в «Крокусе», его целью было ослабить военное и политическое влияние РФ. Своим мнением он поделился в интервью You Tube – каналу Judging Freedom.

«Вся операция направлена на то, чтобы атаковать и ослабить влияние Путина. Именно в этом состояла ее суть. Как британцам, так и американцам было все равно (на количество жертв. – Прим. ред.)», — отметил он.

По мнению аналитика, Соединенные Штаты в курсе причастности Киева к террористическому акту, поэтому стремятся «выгородить» Украину.

До этого Следственный комитет РФ заявлял, что террористы, атаковавшие подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», после нападения поехали в Киев за вознаграждением. По данным СК, действия преступников координировал мужчина, который представился им под псевдонимом. Он отправлял им голосовые сообщения через мессенджер Telegram. По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону границы России и Украины. Они должны были пересечь ее, чтобы прибыть в украинскую столицу для получения обещанного им вознаграждения.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».

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