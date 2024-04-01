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В Еврокомиссии указали на изоляцию Венгрии из-за отношений с Россией

Замглавы ЕК Юрова: Венгрия оказалась изолированной в ЕС из-за связей с Россией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия оказалась в значительной изоляции среди стран Европейского союза (ЕС) из-за связей премьер-министра Виктора Орбана с Россией. Об этом завила замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова в беседе с EUObserver.

По ее оценкам, Будапешт находится «на самом высоком уровне изоляции» из-за позиции по взаимодействию с Москвой.

Юрова напомнила, что Орбан встречался с президентом России Владимиром Путиным в Китае. По ее словам, премьер Венгрии «ведет двойную игру».

«Если он хочет получить уважение, по крайней мере ему надо вести себя профессионально и выступать с нейтральной позиции. <...>. Но Виктор Орбан так много раз нас удивлял, что мы можем рассмотреть другой подход [в отношении Будапешта]», — сказала Юрова.

До этого Орбан сообщал, что Венгрия хочет сохранить экономические отношения с Россией и вынуждена отказываться от них только в тех областях, где действуют санкции Евросоюза. По его словам, Запад упустил возможность для заключения мирного соглашения по Украине, когда в нем была заинтересована даже Россия.

Ранее Орбан назвал идеальный вариант для Украины.

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