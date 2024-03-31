В Греции рассказали о том, как правительство предало Сербию

Оппозиционная партия Греции «Греческое решение» обрушилась с критикой на правительство страны из-за одобрения вступления непризнанного Косово в Совет Европы, поддержка Грецией такого шага стала предательством Сербии, Кипра и самой Греции, считают в партии. Заявление «Греческого решения» опубликовано на сайте партии.

Бывшая глава МИД Греции Дора Бакоянни выступила докладчиком на соответствующем заседании Комитета ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы) по вопросам политики и демократии. Комитет одобрил вступление Республики Косово в Совет Европы.

«Позитивное предложение г-жи Бакоянни о включении псевдогосударства Косово в Совет Европы – это не просто предательство по отношению к нашему другу и союзнику, православной Сербии. Это измена Греции и Кипру!» — говорится в заявлении партии.

До этого сообщалось, что решение по Косово было принято на основе доклада гречанки Доры Бакояннис после принятия властями Косово по выполнению «обширного списка обязательств».

Ранее Вучич предупредил об угрозе жизненно важным национальным интересам Сербии.