Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Греции рассказали о том, как правительство предало Сербию

Оппозиция Греции: вступление Косово в Совет Европы стало предательством Сербии

close
100%
Alkis Konstantinidis/Reuters

Оппозиционная партия Греции «Греческое решение» обрушилась с критикой на правительство страны из-за одобрения вступления непризнанного Косово в Совет Европы, поддержка Грецией такого шага стала предательством Сербии, Кипра и самой Греции, считают в партии. Заявление «Греческого решения» опубликовано на сайте партии.

Бывшая глава МИД Греции Дора Бакоянни выступила докладчиком на соответствующем заседании Комитета ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы) по вопросам политики и демократии. Комитет одобрил вступление Республики Косово в Совет Европы.

«Позитивное предложение г-жи Бакоянни о включении псевдогосударства Косово в Совет Европы – это не просто предательство по отношению к нашему другу и союзнику, православной Сербии. Это измена Греции и Кипру!» — говорится в заявлении партии.

До этого сообщалось, что решение по Косово было принято на основе доклада гречанки Доры Бакояннис после принятия властями Косово по выполнению «обширного списка обязательств».

Ранее Вучич предупредил об угрозе жизненно важным национальным интересам Сербии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами