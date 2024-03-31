Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страны глобального Юга восхищены политикой Путина

Al Mayadeen: Путин восхищает глобальный Юг своим вызовом НАТО

close
100%
Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Многие страны, в особенности страны глобального Юга, восхищены политикой президента России Владимира Путина, который бросил вызов НАТО и тем силам, которые удерживали массы в состоянии «идеологического паралича». Об этом сообщает издание Al Mayadeen.

«С точки зрения глобального Юга, настоящее достижение заключается в том, что Путин бросил вызов НАТО. Оно заключается в том, чтобы бросить вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича. Там, где Запад видит агрессию и дестабилизацию, Юг видит возмездие», - говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что украинский конфликт является поворотным моментов в истории международных отношений, поскольку речь идет о переходе от однополярной системы к многополярной.

До этого турецкая газета Sabah писала, что президент РФ Владимир Путина своей политикой превратил Россию в один из наиболее эффективных центров силы для незападных стран.

Ранее глава МИД Германии резко высказалась о Путине и войне с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами