Многие страны, в особенности страны глобального Юга, восхищены политикой президента России Владимира Путина, который бросил вызов НАТО и тем силам, которые удерживали массы в состоянии «идеологического паралича». Об этом сообщает издание Al Mayadeen.

«С точки зрения глобального Юга, настоящее достижение заключается в том, что Путин бросил вызов НАТО. Оно заключается в том, чтобы бросить вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича. Там, где Запад видит агрессию и дестабилизацию, Юг видит возмездие», - говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что украинский конфликт является поворотным моментов в истории международных отношений, поскольку речь идет о переходе от однополярной системы к многополярной.

До этого турецкая газета Sabah писала, что президент РФ Владимир Путина своей политикой превратил Россию в один из наиболее эффективных центров силы для незападных стран.

Ранее глава МИД Германии резко высказалась о Путине и войне с РФ.