Захарова предложила, чтобы Бербок купили карту, учебник и жвачку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент РФ Владимир Путин хочет втянуть НАТО в конфликт. Слова представителя российского внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

По словам Захаровой, хочется спросить у Бербок не знает ли она о том, что не российские базы окружали страны НАТО, а альянс расширялся на восток по периметру России.

Захарова также предложила, чтобы главе МИД Германии купили «карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши».

Ранее Бербок заявила в интервью немецким СМИ, что «целью Путина было и остается разрушение существования Украины как суверенной свободной страны и втягивание НАТО в войну».

До этого Путин назвал бредом заявления о том, что Москва собирается воевать с НАТО. Об этом он сказал в ходе общения с российскими военными летчиками.

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